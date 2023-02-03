«Ужас». Мостовой резко высказался о шансах Абаскаля возглавить топ-клуб после «Спартака»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказал мнение о шансах наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля возглавить европейский топ-клуб.
«Абаскаль не сможет уехать в европейский топ-клуб после «Спартака». Тедеско вот возглавляет сборную Бельгии — это вообще нонсенс. Я совсем не понимаю, как они туда залезают, что для этого делают? Просто ужас. Оба этих тренера сами никогда не играли в футбол. Не понимаю, как такое может быть вообще. Думаю, подобное происходит только в футболе.
Мне кажется, про «Севилью» и Абаскаля — это был фейк. У них там всё хорошо, зачем им Гильермо? Но и здесь они надолго не останутся. Приедут, заработают и уедут к себе домой. Они сначала кричат, что любят нас и всё остальное, а потом в первую очередь выступают за отстранение российских команд из международных соревнований», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 3 февраля 2023
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