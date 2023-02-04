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«Атлетико» упустил победу в матче Ла Лиги с «Хетафе»

«Атлетико» упустил победу в матче Ла Лиги с «Хетафе»
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Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетико» принимал у себя дома «Хетафе». Главный арбитр матча Антонио Лаос дал стартовый свисток в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.

На 60-й минуте Анхель Корреа вывел хозяев вперёд.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 83-й минуте Энес Унал сравнял счёт, успешно исполнив 11-метровый удар.

«Хетафе» сумел прервать серию из пяти поражений. В нынешнем сезоне чемпионата Испании мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 20 встречах. «Хетафе» занимает предпоследнее, 19-е место с 18 баллами. В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сельтой», а «Хетафе» сыграет с «Райо Вальекано».

Испания - Примера. 20-й тур
04 февраля 2023, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 1
Хетафе
Хетафе
1:0 Корреа – 60'   1:1 Унал – 83'
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