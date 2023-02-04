«Атлетико» упустил победу в матче Ла Лиги с «Хетафе»
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Завершился матч 20-го тура испанской Примеры, в котором «Атлетико» принимал у себя дома «Хетафе». Главный арбитр матча Антонио Лаос дал стартовый свисток в 20:30 мск. Игра завершилась со счётом 1:1.
На 60-й минуте Анхель Корреа вывел хозяев вперёд.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На 83-й минуте Энес Унал сравнял счёт, успешно исполнив 11-метровый удар.
«Хетафе» сумел прервать серию из пяти поражений. В нынешнем сезоне чемпионата Испании мадридский «Атлетико» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы, набрав 35 очков в 20 встречах. «Хетафе» занимает предпоследнее, 19-е место с 18 баллами. В следующем матче «Атлетико» встретится с «Сельтой», а «Хетафе» сыграет с «Райо Вальекано».
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