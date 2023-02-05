Агент Азмуна: Сердар не хочет возвращаться в Россию? Это неправда

Футбольный агент Арманд Дурн опроверг информацию о том, что Сердар Азмун не хочет возвращаться в Россию. В случае хорошего предложения и игрок, и клуб готовы рассмотреть Российскую Премьер-Лигу.
«Сердар не хочет возвращаться в Россию? Нет, это неправда», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».
Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний иранский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» и «Локомотив» рассматривают вариант с арендой Азмуна.
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