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Агент Азмуна: Сердар не хочет возвращаться в Россию? Это неправда

Агент Азмуна: Сердар не хочет возвращаться в Россию? Это неправда
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Футбольный агент Арманд Дурн опроверг информацию о том, что Сердар Азмун не хочет возвращаться в Россию. В случае хорошего предложения и игрок, и клуб готовы рассмотреть Российскую Премьер-Лигу.

«Сердар не хочет возвращаться в Россию? Нет, это неправда», — приводит слова Дурна «РБ Спорт».

Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский «Байер» из санкт-петербургского «Зенита» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне 28-летний иранский футболист принял участие в 10 матчах немецкой Бундеслиги и не отметился результативными действиями. На чемпионате мира в Катаре футболист принял участие во всех матчах Ирана на групповом этапе, но не записал на свой счёт забитых мячей или голевых пасов.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» и «Локомотив» рассматривают вариант с арендой Азмуна.

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