Терехов — о возможном переходе РФС в Азию: моё желание — просто играть в футбол
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«У меня нет абсолютно никакого мнения по этому поводу. Моё дело — выходить на поле и играть. А решают пусть чиновники этот вопрос.
Где больше хочется играть? Мое желание — просто играть. Чем скорее эта ситуация разрешится, тем лучше будет для всего российского футбола. Не считаю себя возрастным игроком. Конечно, я рассчитываю и поиграть в еврокубках, и в сборной, потому что есть силы.
Сколько ещё готов сыграть? Пока будет позволять здоровье. Конкретных планов для себя не строю», — приводит слова Терехова Sport24.
В 19 матчах нынешнего сезона Терехов отдал три результативные передачи за клуб.
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