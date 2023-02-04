Игрок «Сочи» — о выборе между Россией и Канадой: пойду в сборную, которая пригласит первой

Полузащитник «Сочи» Амир Батырев, родившийся в канадском Торонто, рассказал о выборе между сборными России и Канады. Его родители переехали из России в 90-х годах прошлого столетия.

«Честно говоря, я не думал о том, за кого хочу больше играть. Пойду в ту сборную, которая пригласит первой. Сейчас контактов ни с кем не было. Не знаю, помнят ли обо мне в Канаде. Но с футболистами и тренерами из Канады я общаюсь», — сказал Батырев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

20-летний Батырев перешёл в «Сочи» из «Твери» летом 2022 года. Ранее он выступал за команды из Канады. Соглашение с сочинцами рассчитано до лета 2023-го. «Сочи» в 17 матчах чемпионата России набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице девятое место.