Игрок «Сочи» — о выборе между Россией и Канадой: пойду в сборную, которая пригласит первой
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Полузащитник «Сочи» Амир Батырев, родившийся в канадском Торонто, рассказал о выборе между сборными России и Канады. Его родители переехали из России в 90-х годах прошлого столетия.
«Честно говоря, я не думал о том, за кого хочу больше играть. Пойду в ту сборную, которая пригласит первой. Сейчас контактов ни с кем не было. Не знаю, помнят ли обо мне в Канаде. Но с футболистами и тренерами из Канады я общаюсь», — сказал Батырев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
20-летний Батырев перешёл в «Сочи» из «Твери» летом 2022 года. Ранее он выступал за команды из Канады. Соглашение с сочинцами рассчитано до лета 2023-го. «Сочи» в 17 матчах чемпионата России набрал 25 очков и занимает в турнирной таблице девятое место.
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