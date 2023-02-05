Салихамиджич: сделка по Канселу прошла быстро, мы хотели его ещё четыре года назад

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал о переходе в команду защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

«Мы хотели, чтобы Канселу перешёл в «Баварию» четыре года назад. Мы говорили с агентом Жорже Мендешем, он знал, что я хочу подписать Жоау. Я получил сигнал о возможности подписать Канселу в прошлое воскресенье. Сделка прошла очень быстро. Настойчивость окупилась», — приводит слова Салихамиджича Sport Bild.

28-летний Канселу дебютировал за «Баварию» в матче Кубка Германии с «Майнцем» (4:0) и уже отметился результативной передачей. Португалец будет выступать за команду на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе. Видеоролик: