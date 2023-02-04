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Гвардиола: говорили в «Ман Сити» о возможной замене Канселу, но разговор занял три минуты

Гвардиола: говорили в «Ман Сити» о возможной замене Канселу, но разговор занял три минуты
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о потенциальной замене защитнику Жоау Канселу, который перешёл в «Баварию» в зимнее трансферное окно на правах аренды.

«Мы поговорили о возможной замене, но это заняло три минуты. Я спросил: «У вас есть какой-нибудь вариант?» Чики Бегиристайн ответил: «Нет». Я сказал: «Подождём». Вот и всё. Я предпочитаю, чтобы за несколько месяцев до конца сезона мы могли обойтись без сумасшедших вложений. Летом будем смотреть», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсетях.

Напомним, 28-летний португалец подписал с «Баварией» контракт до конца сезона-2022/2023. Также в соглашении сторон предусмотрена опция выкупа Канселу ближайшим летом.

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