Деян Кулушевски: «Тоттенхэм» был плох во всех важных матчах сезона

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски считает, что его команда плохо выступала в важных играх нынешнего сезона.

«Во всех важных играх этого сезона мы были недостаточно хороши. Пару недель назад мы были близки к победе в матче с «Манчестер Сити», но упустили преимущество в два мяча и проиграли. Мы должны начать выигрывать, потому что необходимо заглянуть в турнирную таблицу. И если мы начнём побеждать, мы также получим большой импульс, который нам и нужен. Это самые важные месяцы сезона. Так что если и есть время для нового рывка, то оно наступает сейчас», — приводит слова Кулушевски The Guardian.

«Тоттенхэм» в 21 матче английской Премьер-лиги набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице пятое место.

Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма». Видеоролик: