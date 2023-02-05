Деян Кулушевски: «Тоттенхэм» был плох во всех важных матчах сезона

Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски считает, что его команда плохо выступала в важных играх нынешнего сезона.
«Во всех важных играх этого сезона мы были недостаточно хороши. Пару недель назад мы были близки к победе в матче с «Манчестер Сити», но упустили преимущество в два мяча и проиграли. Мы должны начать выигрывать, потому что необходимо заглянуть в турнирную таблицу. И если мы начнём побеждать, мы также получим большой импульс, который нам и нужен. Это самые важные месяцы сезона. Так что если и есть время для нового рывка, то оно наступает сейчас», — приводит слова Кулушевски The Guardian.
«Тоттенхэм» в 21 матче английской Премьер-лиги набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице пятое место.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма». Видеоролик:
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