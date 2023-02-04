Тренер «Тоттенхэма» рассказал, что Ришарлисон, Моура и Порро готовы к матчу с «Ман Сити»

Тренер «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Стеллини рассказал о возвращении ранее травмированных игроков и готовности новичка Педро Порро к матчу 22-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити». Встреча состоится в воскресенье, 5 февраля. Начало игры — в 19:30 мск.
«Ришарлисон тренировался всю неделю. У него была небольшая проблема перед игрой с «Престоном», он сразу же восстановился, так что готов к следующему матчу. Лукас Моура сыграл матч за молодёжную команду и вернулся. Ему нужно время, чтобы набрать форму, но он вернулся.
Выйдет ли Педро Порро в стартовом составе? Возможно. Он играл по той же схеме в «Спортинге». Он доступен, и мы можем его использовать», — приводит слова Стеллини официальный сайт «Тоттенхэма».
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