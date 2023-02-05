Президент «Оренбурга»: где в России проводить сборы? Юг не сможет обеспечить всех

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о месте проведения тренировочных сборов.

«Где в России проводить сборы? Наша вторая команда была на сборе в Крыму. Я видел фотографии — какая-то промёрзлая жёлтая трава на поле. Я вот думаю, насколько наша инфраструктура, которая есть, может обеспечить всех какими-то более или менее сносными условиями. Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами», — сказал Еремякин в интервью «РБ Спорт».

Этой зимой российские клубы предпочитают проводить сборы в Турции и на Ближнем Востоке.

Вчера, 4 февраля, «Оренбург» сыграл вничью (1:1) с ЦСКА в товарищеском матче. В чемпионате России оренбуржцы находятся на седьмом месте.