Президент «Оренбурга»: где в России проводить сборы? Юг не сможет обеспечить всех

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопрос о месте проведения тренировочных сборов.
«Где в России проводить сборы? Наша вторая команда была на сборе в Крыму. Я видел фотографии — какая-то промёрзлая жёлтая трава на поле. Я вот думаю, насколько наша инфраструктура, которая есть, может обеспечить всех какими-то более или менее сносными условиями. Я считаю, что юг не сможет обеспечить всех. Не проводить же сборы в 20-градусный мороз. Так что надо работать над этими вопросами», — сказал Еремякин в интервью «РБ Спорт».
Этой зимой российские клубы предпочитают проводить сборы в Турции и на Ближнем Востоке.
Вчера, 4 февраля, «Оренбург» сыграл вничью (1:1) с ЦСКА в товарищеском матче. В чемпионате России оренбуржцы находятся на седьмом месте.
- 5 февраля 2023
-
15:17
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:08
-
14:07
-
14:02
-
14:01
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:21
-
13:19
-
13:11
-
13:10
-
12:52
-
12:51
-
12:41
-
12:38
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:04
-
12:01
-
11:56
-
11:54
-
11:47
-
11:45