Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Клермоном»

Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч 22-го тура чемпионата Франции с «Клермоном».
«Монако»: Нюбель, Марипан, Дисаси, Энрике, Агилар, Камара, Головин, Фофана, Минамино, Диатта, Эмболо.
«Клермон»: Дио, Боржес, Ветеска, Кофрие, Ожье, Маньен, Хауи, Аллевина, Морер, Чам, Кьэ.
В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Монако» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 41 очко в 21 игре. «Клермон» находится на десятом месте, на счету клуба 30 очков. В предыдущем матче «Монако» обыграл «Осер» со счётом 3:2, а «Клермон» сыграл вничью с «Лиллем» (0:0).
В нынешнем сезоне Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами.
- 5 февраля 2023
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