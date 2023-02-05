Виктор Осимхен поднялся на трибуну, чтобы извиниться перед девушкой, в которую попал мячом

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен попал мячом в болельщицу во время разминки своей команды. Футболист сразу же поднялся на трибуны, где лично извинился перед девушкой.
Осимхен извинился перед болельщицей, в которую попал мячом. Видеоролик:
Ранее сообщалось, что «Наполи» потребует за футболиста минимум € 100 млн. За меньшую сумму игрока не продадут. Интерес к Осимхену проявляют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Из-за готовности обоих клубов приложить серьёзные усилия для подписания Виктора цена на него может значительно превзойти отметку в € 100 млн.
«Наполи» купил Осимхена у «Лилля» за € 70 млн в 2020 году. Контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В этом сезоне на счету 24-летнего нападающего 15 голов и три результативные передачи в 20 матчах за «Наполи» во всех турнирах. С 14 мячами он лидирует в списке бомбардиров Серии А.
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