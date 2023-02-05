«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче 20-го тура Ла Лиги

Сегодня, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играл на выезде с «Мальоркой». Встреча проходит на стадионе «Иберостар». Стартовый свисток главного арбитра матча Алехандро Хосе Эрнандеса прозвучал в 16:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первые минуты матча у команды Карло Анчелотти не задались — уже на 13-й минуте «сливочные» пропустили из-за автогола защитника Начо Фернандеса.
Автогол Начо
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
Сразу после этого «Реал» полностью завладел преимуществом на поле, однако реализовать его в виде забитого мяча не сумел. Кроме того, команда не нанесли ни одного удара в створ. Во втором тайме мадридцы владели мячом почти 80% игрового времени, однако не так часто пытались поразить ворота соперника. Единственный удар в створ ворот у «Реала» произошёл на 59-й минуте, когда нападающий Марко Асенсио попытался реализовать пенальти, однако неудачно — голкипер Предраг Райкович уверенно отразил удар.
Незабитый пенальти Асенсио
В оставшиеся минуты встречи «Реал» старался изменить счёт на табло, однако сделать этого не сумел. Финальный свисток арбитра оповестил о минимальной победе «Мальорки» — 1:0.
- 5 февраля 2023
-
18:16
-
18:12
-
17:59
-
17:57
-
17:51
-
17:50
-
17:39
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
16:54
-
16:48
-
16:32
-
16:32
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:48
-
15:30
-
15:25
-
15:17
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:08