Томас Мюллер повторил рекорд Герда Мюллера по количеству матчей в Бундеслиге

Форвард «Баварии» Томас Мюллер, который выйдет в стартовом составе своей команды в матче Бундеслиги с «Вольфсбургом», проведёт свой 427-й матч в чемпионате Германии, сравнявшись по этому показателю с легендарным нападающим мюнхенцев Гердом Мюллером. Это рекордные цифры для полевого игрока немецкого гранда. Томас Мюллер выведет команду на матч с «Вольфсбургом» с капитанской повязкой.

33-летний Мюллер — воспитанник академии мюнхенцев. За основную команду «Баварии» он выступает с 2007 года. Всего за это время он сыграл за клуб в 733 матчах, забил 272 гола и стал автором 256 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 18 млн.

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