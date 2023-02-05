Защитник ЦСКА Зайнутдинов выбыл по меньшей мере на четыре недели
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Защитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов пропустит от четырёх до шести недель, а его одноклубник Кирилл Глебов – две-три недели.
«После прохождения МРТ у Бактиёра Зайнутдинова и Кирилла Глебова выявлены повреждения сухожилий мышц голени. Операционное вмешательство обоим игрокам не требуется. Ориентировочный срок восстановления Бахтиёра – 4-6 недель, а Кирилла – 2-3 недели. Желаем нашим ребятам скорейшего выздоровления!» — гласит заявление пресс-службы ЦСКА.
Таким образом, Зайнутдинов может не сыграть в матчах Кубка России с «Краснодаром» — они пройдут 23 и 28 февраля. В 18-м туре РПЛ армейский коллектив на выезде встретится с «Сочи» 5 марта.
После 17 туров в РПЛ армейцы занимают пятое место в таблице. В активе команды 29 очков.
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