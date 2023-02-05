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Владимир Федотов: Дзюба не нужен ЦСКА. В этом нет смысла

Владимир Федотов: Дзюба не нужен ЦСКА. В этом нет смысла
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о целесообразности приобретения экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы. Ранее сообщалось, что 34-летний нападающий может перейти в армейский коллектив.

«Нужен ли нам Дзюба? В этом нет смысла», — приводит слова Федотова Sport24.

34-летний Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября 2022 года, когда расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Сообщалось о возможном переходе футболиста в «Пари Нижний Новгород» или московское «Торпедо».

ЦСКА ушёл на зимний перерыв, имея в активе 29 очков после 17 встреч. Команда Владимира Федотова занимает пятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 18-м туре чемпионата России армейцы сыграют с «Сочи». Матч состоится 5 марта.

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