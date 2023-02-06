«Чемпионату» требуется сотрудник в отдел фотографии

«Чемпионат» открывает вакансию бильд-редактора в отдел фотографии.



Требования:

— Опыт работы в интернет-издании на релевантной должности

— Оперативность

— Внимательность

— Стрессоустойчивость

— Хороший визуальный вкус

— Уверенное владение графическими редакторами (Adobe Photoshop, навык работы в Figma приветствуется)

— Владение программами для ввода метаданных фотографий приветствуется (например, Photo Mechanic)

— Уверенные знания в области профессионального спорта

— Знание законов об авторском праве в СМИ

— Знание английского языка

— Грамотный русский язык

— Желание снимать и наличие собственной фототехники приветствуется

— Готовность выполнить тестовое задание



Обязанности:

— Поиск и обработка фотографий для оформления всех типов текстовых материалов на сайте (статьи, новости, сториз)

— Отбор, обработка и публикация на сайт фоторепортажей в новостной ленте от собственных фотографов и из фотобанков.

— Создание коллажей

— Контроль за визуальным видом ленты сайта

— Ведение собственного онлайн-фотобанка «Чемпионата» (своевременная загрузка обработанных съёмок в архив)



Условия:

— Удалённый режим работы

— Посменный график (утренние или вечерние смены) с плавающими выходными по согласованию

— Ежемесячная фиксированная оплата труда



Присылайте свои резюме на электронную почту: a.sakharova@rambler-co.ru