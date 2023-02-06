«Чемпионату» требуется сотрудник в отдел фотографии

«Чемпионат» открывает вакансию бильд-редактора в отдел фотографии.
Требования:
— Опыт работы в интернет-издании на релевантной должности
— Оперативность
— Внимательность
— Стрессоустойчивость
— Хороший визуальный вкус
— Уверенное владение графическими редакторами (Adobe Photoshop, навык работы в Figma приветствуется)
— Владение программами для ввода метаданных фотографий приветствуется (например, Photo Mechanic)
— Уверенные знания в области профессионального спорта
— Знание законов об авторском праве в СМИ
— Знание английского языка
— Грамотный русский язык
— Желание снимать и наличие собственной фототехники приветствуется
— Готовность выполнить тестовое задание
Обязанности:
— Поиск и обработка фотографий для оформления всех типов текстовых материалов на сайте (статьи, новости, сториз)
— Отбор, обработка и публикация на сайт фоторепортажей в новостной ленте от собственных фотографов и из фотобанков.
— Создание коллажей
— Контроль за визуальным видом ленты сайта
— Ведение собственного онлайн-фотобанка «Чемпионата» (своевременная загрузка обработанных съёмок в архив)
Условия:
— Удалённый режим работы
— Посменный график (утренние или вечерние смены) с плавающими выходными по согласованию
— Ежемесячная фиксированная оплата труда
Присылайте свои резюме на электронную почту: a.sakharova@rambler-co.ru
- 6 февраля 2023
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