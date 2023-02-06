Болельщики «Барселоны» троллят «Реал» песней про восемь очков. Видео
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В ночь с 5 на 6 февраля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне прошёл матч 20-го тура чемпионата Испании. Играли местная «Барселона» и «Севилья». Финальный свисток Хосе Санчеса Мартинеса зафиксировал разгромную победу домашней команды со счётом 3:0. После третьего мяча болельщики «Барселоны» начали петь песню про восемь очков, намекая на разницу в турнирной таблице между их клубом и мадридским «Реалом».
Права на видео принадлежат Okko Sport. Посмотреть его можно в телеграм-канале Okko.
Голами в матче с «Севильей» отметились Жорди Альба, Гави и Рафинья. «Барселона» в 20 матчах турнира набрала 53 очка, у мадридского «Реала» — 45. Тройку замыкает «Реал Сосьедад» — 39.
В следующем туре команда Хави сыграет с «Вильярреалом» (12 февраля) в гостях.
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