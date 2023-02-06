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Бракамонте: Семак — второй после Марадоны. Надо забить — забьёт, пить пиво — он первый

Бракамонте: Семак — второй после Марадоны. Надо забить — забьёт, пить пиво — он первый
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Бывший нападающий нескольких российских футбольных клубов Эктор Бракамонте сравнил главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака с легендарным аргентинским форвардом Диего Марадоной, отметив, что в его глазах наставник петербуржцев уступает лишь аргентинцу.

«Главная легенда в российском футболе? Я играл вместе с Сергеем Семаком. Для меня он на втором месте после Марадоны из тех, кто играл со мной. Надо бегать — Семак бегает, надо бороться — он борется, надо забивать — он забивает, надо пить пиво — он всегда первый (смеётся). Сергей Семак — очень добрый человек, много помогал мне. Он очень хорошо играл, очень хороший человек, а сейчас и тренер», — сказал Бракамонте в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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