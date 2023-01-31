«Цель поиграть в топ-лигах Европы остаётся». Интервью с Иваном Сергеевым

«Зенит» пригласил Ивана Сергеева в начале 2022 года. Как формально третьего форварда – после Дзюбы и Азмуна/Алберто. Но тренер почти сразу стал давать парню шансы. Конец года Сергеев заканчивал как самый эффективный центрфорвард команды. Сейчас Иван получает примерно одинаковое время с Кассьеррой, но Иван уже настрелял 6+4 – совсем недурно для нападающего. И особенно на фоне вечно мажущего конкурента (в РПЛ за «Зенит» Матео не забил ни разу).

В интервью «Чемпионату» Сергеев рассказал:

о первых сборах в Катаре;

о просмотре ЧМ-2022 и желании оказаться в сборной России;

о конкуренции с Кассьеррой и отношении к критике;

о драке в игре со «Спартаком»;

о целях на 2023 год и не только.

– Пауза действительно получилась длинной, – начал Сергеев. – Понятно, что даже по ходу отпуска занимались, но это всё равно не то. Возвращаться непросто. В первые дни много бегали, занимались в зале. Мышцам было не особо привычно. Сейчас уже стало полегче. И спокойно получаем большую нагрузку, я хорошо её переношу. Самое главное – без травм.

Иван Сергеев Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

– «Зенит» уверенно разобрался с соперниками в товарищеских матчах. Это точно были профессионалы?

– Это были команды второго дивизиона Катара. Не хочется концентрироваться на их уровне, все умеют играть в футбол. Мы концентрировались на себе. Игры проходили под нагрузками. Хорошо, что забили много мячей. Важно быстро почувствовать вкус победы. Мы получили нужную нагрузку – это самое главное.

– У вас три мяча в первой встрече – здорово сразу ловить кураж?

– Конечно. Но главное – победа. Впереди второй сбор, там много игр. Важно правильно распределить нагрузку.



– Вы в Катаре. Месте, где совсем недавно был ЧМ. Как вам там?

– Особо никуда не ходили. Разве что до магазина в разгрузочный день. Но живём в очень хорошем месте – здесь классная база, много полей. Понятно, что это всё готовилось к чемпионату мира. Сейчас здесь уже не такой ажиотаж. Однако в любом случае всё нравится. Только соперников тяжело найти. Так как много команд полетело в ОАЭ.



Когда прилетели в Катар, ехали по Дохе, видел какие-то рисунки игроков на домах. Флаги. Что-то ещё осталось от чемпионата мира. Но немного. Кстати, до нас на базе, где мы занимаемся, тренировалась «Бавария». Когда шёл чемпионат мира, они приезжали сюда на какое-то время.

«Зенит» на сборах Фото: fc-zenit.ru

– Вы наверняка посмотрели много матчей чемпионата мира.

– Смотрел много. Не все полностью, правда. Конечно, переживал за Месси. Думаю, он заслужил своей игрой титул чемпиона мира. На клубном он выиграл всё. Оставался последний шаг, и он внёс большой вклад в этот успех. Что касается финала – это уникальный матч. Франция горела 0:2, вытащила матч, а дальше пенальти. Эмоции очень сильные. Думаю, это матч номер один. А Месси теперь лучший игрок в истории.



– Вам нравится Левандовски. Не загрустили из-за его раннего вылета?

– Он забил свой первый гол на чемпионатах мира – уже неплохое достижение. Но это спорт. Они вышли из группы — хороший результат.

– Многие ещё перед ЧМ говорили, что смотреть его без России неинтересно. Понимаете их?

– Понимаю, что нам, футболистам, хотелось бы не смотреть, а участвовать. Но если такой возможности нас лишили, то оставалось быть зрителями. Так или иначе, наблюдали, переживали за отдельные сборные, отдельных игроков.



– В прошлом году вас не вызывали в сборную на товарищеские матчи. Карпин сейчас предпочитает проводить знакомства. Приглашает много молодых. Может, в этом причина?

– Не знаю. Тренерскому штабу виднее. Конечно, я хочу попасть в сборную. Буду стараться проявлять себя на клубном уровне, чтобы меня заметили и вызвали.

Иван Сергеев в сборной России Фото: РИА Новости

– Во второй части года у «Зенита» два форварда. Играете примерно одинаковое количество времени с Кассьеррой, но вы куда эффективнее. Довольны собой на этом отрезке?

– Хочется быть лучше. Прибавлять нужно во всём. Сейчас такая ситуация, у меня неплохая статистика. Но не обращаю на это внимания. Для меня главное – победа команды. Понятно, что от нападающих ждут больше голов. Будем становиться лучше.



– Нападающих критикуют. Это задевает?

– А я не читаю и не смотрю. Мне сложно комментировать это. Однако каждый имеет право на своё мнение.

Иван Сергеев и Матео Кассьерра Фото: fc-zenit.ru

– Считается, что Кассьерра получал чуть больше времени в РПЛ, чем вы, и чаще играл в основе, потому что бразильским легионерам «Зенита» проще с ним взаимодействовать. Насколько это близко к правде?

– Сложно что-то сказать на этот счет. Мне комфортно взаимодействовать с нашими бразильцами. А что касается игрового времени, то его определяет тренер. Думаю, в любом случае на поле выходит сильнейший. Я понимаю, что у нас с Матео не так много голов, как хотелось бы. Но хорошо, что такой сезон проводит Малком. Значит, нам надо ещё больше работать и становиться лучше.

– Какие у вас сложились взаимоотношения с Кассьеррой?

– Не могу сказать, что мы очень близки, но относимся друг к другу хорошо. Иногда общаемся по каким-то игровым моментам. На сборах играем в FIFA – я с Алипом, он с Барриосом.



– Почему у него не идёт с точки зрения голов?

– До этого он много забивал. Всегда проявляет себя профессионально. Сейчас такая ситуация, когда мяч не летит в ворота. Но, думаю, эта серия пройдёт. И он сможет забивать.



– Реально ли вам играть в паре?

– Нас вдвоём пока не ставили. Хотя с Юри Алберто я играл в паре. Посмотрим.

– Как реагируете на разговоры, что «Зениту» нужен ещё один нападающий? Или справитесь с Кассьеррой весной?

– Если кто-то и появится, то конкуренция всегда приветствуется. Я спокойно отношусь. Готов ко всему. Понимаю, что всё зависит только от меня.



– Вы дружите с Алипом. И в день финала ЧМ он женился, но вы не поехали.

– Да, была свадьба. Он приглашал. Я не смог поехать из-за удаления зуба. Дима Чистяков ездил, я передал подарок. Поздравили, всё отлично. Конечно, обидно, что не попал.

Нуралы Алип и Иван Сергеев Фото: fc-zenit.ru

– С ним продлили контракт – он действительно способен бороться за место в основе?

– Конечно. Он хороший футболист. Так ещё и левоногий. Постоянно вызывается в сборную. У него есть все качества и задатки для игры в основе. Человеческие качества у него тоже на высоком уровне. Мы хорошо втроём общаемся. У них с Чистяковым конкуренция ещё, но это не мешает.

– Матч со «Спартаком». И драка. Как всё выглядело вашими глазами?

– Напряжённая игра. Нам нужно было побеждать. Но в конце получилось так, что Промес стал провоцировать Барриоса. Началась суета, драка. До сих пор не понимаю, почему его не удалили. Хотя он зачинщик, но остался безнаказанным. Это несправедливо. При этом многих других удалили. Понятно, что захлестнули эмоции, большой накал. Но всё-таки уже пора оставить эту историю в прошлом.



– Если смотреть по сезону, то «Спартак» к вам ближе всего. Сейчас они на втором месте. Можно назвать их главными конкурентами?

– Все команды, кто находится вверху турнирной таблицы, конкуренты. Но не надо смотреть на них. Надо отталкиваться от своей игры. Если будем побеждать, то нас никто не догонит. Не воспринимаю «Спартак» отдельно от всех остальных. Одинаково ко всем готовимся.



– Артём Дзюба пока без команды. Грустно наблюдать, что он с таким трудом ищет новый клуб?

– Он классный футболист. Уверен, что найдёт команду. Думаю, это вопрос времени. Но не знаю, как у него дела сейчас. Мы не общались после его ухода.

– В РПЛ начинает полноценно работать система Fan ID. Ваше отношение к этому?

– Понятно, что нам будем не хватать болельщиков. Они всегда гонят вперед. Для всех команд приоритет, чтобы зрителей на футболе было как можно больше. Они реальная поддержка. Активных фанатов будет не хватать. Но, надеюсь, стороны урегулируют вопрос, и поддержка вернётся.



– Цитата из ноября 2020-го: «Я очень хочу поиграть в Премьер-Лиге, в идеале – попасть в сборную, а впоследствии уехать за границу». Можно сказать, что за два с небольшим года вы сделали многое из запланированного. Довольны происходящим?

– Доволен. Но, как и говорил, всегда хочется большего. Цель и мечта — поиграть в топ-лигах Европы — остается. Думаю, такое желание не только у меня. Понятно, что сейчас с этим трудная ситуация. Да и я полностью счастлив в «Зените».



– Хоть раз с того самого 2020-го звали за границу?

– Нет, не звали.



– Как должен пройти 2023 год, чтобы вы сказали: «Я доволен собой»?

– Надеюсь, приносить как можно больше пользы команде. Выиграть с «Зенитом» чемпионат, Кубок. Играть чаще. Но я никогда не загадываю наперёд.