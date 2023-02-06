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В Турции опровергли слухи о гибели вратаря. Спасатели продолжают искать его под завалами

В Турции опровергли слухи о гибели вратаря. Спасатели продолжают искать его под завалами
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Президент «Малатьяспора» Ахмет Яман отреагировал на информацию о гибели голкипера своей команды Эйюпа Тюркаслана под завалами после землетрясения. По словам функционера, на данный момент нет фактов, подтверждающих гибель футболиста. Поиски Тюркаслана под завалами будут продолжаться.

«Известие о том, что Ахмет Эйюп Тюркаслан погиб, не соответствует действительности. Пока шли спасательные работы, произошло очередное землетрясение. Поэтому спасательные команды были вынуждены отступить назад. Надеюсь, мы получим хорошие новости», — приводит слова Ямана Sabah.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

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