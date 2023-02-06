Экс-футболист «Челси», играющий в Турции, не выходит на связь после землетрясений

Футбольный клуб «Хатайспор», выступающий в турецкой Суперлиге, не может дозвониться до своего футболиста Кристиана Атсу. Игрок не выходит на связь после серии землетрясений в Турции, в результате которых обрушилось множество зданий, а тысячи людей оказались под завалами, информирует Fanatik.
Кроме Кристиана Атсу, клубу не удаётся связаться со своим спортивным директором и переводчиком. Ранее из-под завалов обрушенных домов удалось спасти троих футболистов «Хатайспора». Напомним, в своё время Кристиан Атсу играл за «Челси», «Ньюкасл», «Эвертон» и ряд других известных клубов.
За последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. Сильнейшие толчки имели магнитуду 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
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