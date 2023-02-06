Карлуш Кейруш — новый главный тренер сборной Катара
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Экс-тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш возглавил сборную Катара.
«Карлуш Кейруш стал новым главным тренером сборной Катара. Мы желаем португальскому специалисту всего наилучшего во главе нашей команды», — гласит заявление пресс-службы катарцев.
Ранее Кейруш покинул пост наставника сборной Ирана, которую не сумел вывести из квартета B на чемпионате мира. В 1/8 вышли команды Англии и Уэльса.
Команду Катара к домашнему мировому первенству готовил испанец Феликс Санчес. Хозяева турнира не смогли набрать ни одного балла, уступив Эквадору, Нидерландам и Сенегалу, и заняли последнее место в квартете А. После чемпионата мира Футбольная ассоциация Катара заявила о прекращении сотрудничества с испанским наставником.
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Как выступали хозяева предыдущих ЧМ:
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