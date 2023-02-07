В «Хатайспоре» опровергли информацию об обнаружении Атсу. Поиски продолжаются

Почётный президент турецкого «Хатайспора» Лутфа Савас опроверг информацию, согласно которой игрок Кристиан Атсу был найден под обломками здания после землетрясения.

«К сожалению, поиски Атсу продолжаются», — приводит слова Саваса Goal.

Напомним, помимо Кристиана Атсу, «Хатайспор» не мог выйти на связь со своим спортивным директором и переводчиком. Ранее из-под завалов обрушенных домов удалось спасти троих футболистов клуба.



За последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.