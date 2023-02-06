Кристиан Атсу был найден живым под обломками здания в Турции

Бывший игрок «Челси», «Ньюкасла», «Порту» и сборной Ганы Кристиан Атсу был найден живым под завалами после землетрясения в Турции, сообщает издание A Bola.
По сообщениям источника, 31-летний футболист турецкого «Хатайспора» был обнаружен под обломками здания в Хатае и уже доставлен в больницу. Отмечается, что у игрока травмирована правая нога и затруднено дыхание.
Напомним, помимо Кристиана Атсу, «Хатайспор» не мог выйти на связь со своим спортивным директором и переводчиком. Ранее из-под завалов обрушенных домов удалось спасти троих футболистов клуба.
За последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей территории Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
- 6 февраля 2023
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