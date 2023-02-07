Ротен жёстко раскритиковал идею «ПСЖ» продлить контракт с Месси

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен заявил, что не поддерживает идею продления контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Мне кажется, что продление контракта с Месси – это чушь собачья. Не понимаю, зачем продлевать с ним контракт, особенно с точки зрения имиджа. Он не прилагает усилий, чтобы продвинуть клуб вперёд, поблагодарить болельщиков. У него никогда не бывает приятных жестов, он не хочет прилагать больше усилий», — приводит слова Ротена Le10sport.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в ближайшее время может предложить новый контракт с Месси.

35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его действующий контракт с французским грандом истекает в конце текущего сезона.

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