Ротен жёстко раскритиковал идею «ПСЖ» продлить контракт с Месси

Бывший футболист «ПСЖ» и сборной Франции Жером Ротен заявил, что не поддерживает идею продления контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Мне кажется, что продление контракта с Месси – это чушь собачья. Не понимаю, зачем продлевать с ним контракт, особенно с точки зрения имиджа. Он не прилагает усилий, чтобы продвинуть клуб вперёд, поблагодарить болельщиков. У него никогда не бывает приятных жестов, он не хочет прилагать больше усилий», — приводит слова Ротена Le10sport.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» в ближайшее время может предложить новый контракт с Месси.
35-летний Месси выступает за «ПСЖ» с 2021 года. Его действующий контракт с французским грандом истекает в конце текущего сезона.
Пять достижений Лионеля Месси в Книге рекордов Гиннесса
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