Источник: Галактионов настаивает на сохранении Баринова в «Локомотиве» до конца сезона

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов просит руководство железнодорожников сохранить полузащитника Дмитрия Баринова как минимум до конца сезона, информирует «РБ Спорт». В услугах Баринова заинтересован «Бешикташ».
Согласно сведениям источника, Галактионов рассчитывает, что Дмитрий Баринов поможет «Локомотиву» сохранить прописку в РПЛ, поэтому не хочет отпускать игрока до конца сезона.
Сообщалось, что «Локомотив» отклонил предложение турецкого клуба в размере € 5 млн. Позже появилась информация, что «Бешикташ» возобновил переговоры по поводу возможного трансфера Дмитрия Баринова. Турки якобы готовы увеличить своё предложение.
Баринов в текущем сезоне чемпионата России провёл 16 матчей, в которых забил один гол и отметился одной результативной передачей. Полузащитник является воспитанником «Локомотива». За основную команду железнодорожников он выступает с лета 2016 года.
- 7 февраля 2023
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