Трансфер Баринова в Европу может и не состояться. У покупателя большие проблемы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов близок к переходу в «Бешикташ» – эту информацию уже подтвердил его агент Павел Банатин.

«Они готовы рассмотреть и трансфер, и аренду, – заявил он «Чемпионату». – Но скажу, что лично тренер турецкого клуба Шенол Гюнеш настаивает именно на трансфере Димы. Все остальные вопросы надо задавать руководству «Локомотива».



Последнее Банатин сказал не просто так: «Бешикташ» прислал бумаги в московский клуб, но руководство, по нашей информации, пока сомневается, потому что не горит желанием продавать полузащитника: для команды он – ключевой игрок и капитан.

Что про Баринова пишут в Турции?

Судя по новостям в турецких изданиях, об интересе «Бешикташ» к Баринову все узнали из российских СМИ: все как один цитируют агента игрока со ссылкой на Россию. Fanatik, комментируя новость, пишет, что стамбульский клуб нашёл «неожиданное имя для полузащиты», издание Haber Turk назвало Баринова «звёздным игроком», а также сообщило, что он может сыграть ещё и в защите, что станет преимуществом для «Бешикташа». Fotomac собрало на футболиста целое досье: кто такой, сколько лет, какого роста – даже посчитали, сколько раз за всё время он выходил на поле в составе сборной России. На этом всё – пока турки никак возможный трансфер не анализировали и Баринова не оценивали.



Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в разговоре с «СЭ» опроверг информацию, но после этого спортивный директор клуба Сейчун Казанчи сказал «Чемпионату», что клуб всё же заинтересован в полузащитнике: «Баринов — одно из имен, за которыми мы внимательно следим, и вскоре мы сделаем предложение московскому «Локомотиву».

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Бешикташ» для Баринова – хороший вариант на перспективу. Он давно хочет в Европу

Прошлым летом полузащитником активно интересовалась «Валенсия», правда, клуб открыто признавал, что Баринов попал в их список как «дёшевый вариант». Стороны в итоге вышли на переговоры, но ничего не вышло – всё сорвалось из-за политических причин: Ла Лиге рекомендовали не подписывать россиян, потому что они «будут плохо влиять на чемпионат».

Спустя полгода появился интерес из Турции, и, учитывая ситуацию летом, этот вариант кажется хорошим с точки зрения дальнейшего развития – трансфер в «Бешикташ» может стать трамплином в топ-лигу. Просто потому, что, во-первых, там о себе можно заявить, а во-вторых – оттуда куда охотнее купят россиянина, чем напрямую из России (хотя бы по финансовым причинам – вспомните ситуацию Арсена Захаряна, который всё никак не уедет в «Челси»).



«Чемпионат Турции очень интересный, там собрано много хороших футболистов со всего мира, – сказал «Чемпионату» агент играющего сейчас в Турции Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев. – Я с начала сезона живу здесь и смотрю матчи разных клубов, и мне очень нравятся скорости, как команды держат мяч. С первой до последней минуты почти каждая игра держит в напряжении, потому что много неожиданных развязок, когда на последних минутах всё переворачивается. Наш чемпионат сейчас уступает чемпионату Турции, потому что после отъезда иностранцев всё равно потерял в зрелищности.

Заявить о себе можно везде – даже в сегодняшней РПЛ. Но клубы из Турции участвуют в еврокубках, из-за чего многие специалисты просматривают местных игроков. Да и посмотрите, какие имена собраны в турецких грандах – это же звёзды (возможно, в прошлом) мирового футбола: Мауро Икарди, Миши Батшуайи, в «Бешикташе» в запасе сидит Деле Алли. Если Баринов считает, что он через Турцию хочет поехать куда-то дальше, то почему нет? Его переход был бы интересным развитием. К тому же это ещё и престиж нашего футбола, что кто-то из российских футболистов всё-таки уехал в хороший европейский клуб.

Стадион «Бешикташа» Фото: Serhat Cagdas/Anadolu Agency via Getty Images

В прошлом году в «Бешикташе» сменился тренер, поэтому команда ещё ищет свою игру. При Валерьене Исмаэле был всего один вариант – клуб действовал по строгой схеме: на позиции чистой шестёрки выступал турок Салих Учан, выше него бегал португалец Жедсон Фернандеш – креативный парень. С приходом Шенола Гюнеша началась ротация в центральной зоне: то бразилец Жозеф де Соуза там появляется, то канадец Атиба Хатчинсон – идёт поиск вариантов изменения игры.



Я слышал, что «Бешикташ» сейчас ищет игроков на четыре позиции: центральный защитник, полузащитник в центр, нападающий и вингер. Турецкие трансферы вообще несколько иначе осуществляются: там больше инстанций рассматривают кандидатов – совет директоров, плюс ещё человек десять принимают решение. Например, тренер кого-то хочет, а остальные семь, условно, нет – тогда переход блокируется. Дай бог Баринову попасть в «Бешикташ» – это очень хороший клуб, где всё на хорошем уровне. Даже если у них и есть какие-то долги, то при особенной нужде финансовую ситуацию в этом случае они как-то могут вырулить. А проблемы адаптироваться тут нет – обстановка тут намного легче, чем в Европе. Турция по ментальности во многом схожа с Россией: здесь принимают все религии и культуры, никакого отторжения к иностранцам нет».

Главное препятствие в трансфере – деньги. У Баринова в контракте прописаны внушительные отступные

Контракт Баринова с «Локомотивом» действует до лета 2024 года – в случае трансфера раньше, клуб, претендующий на полузащитника, должен заплатить отступные в размере € 15 млн (так пишет «Матч ТВ»). При этом Transfermarkt даёт Баринову рыночную стоимость в размере € 9 млн, что для «Бешикташа» тоже много – самый дорогой трансфер в истории клуба оценивается в € 8 млн, и то это было в сезоне-2009/2010. В нынешнем сезоне «Бешикташ» совершил шестую по дороговизне сделку: за Жедсона Фернандеша из «Бенфики» заплатили € 6 млн.



Десятка самых дорогих покупок «Бешикташа» – это суммарно € 55,3 млн. При этом большинство из них совершили довольно-таки давно: пик закупок пришёлся на сезон-2009/10 – в топ попали сразу три трансфера тех времён.

Имя Сезон Откуда прибыл Сумма Родриго Табата 2009/2010 «Газиантепспор» 🇹🇷 € 8 млн Рикарду Куарежма 2010/2011 «Интер» 🇮🇹 € 7,3 млн Адем Ляич 2019/2020 «Торино» 🇮🇹 € 6,5 млн Айхан Акман 1998/1999 «Газиантепспор» 🇹🇷 € 6,5 млн Демба Ба 2014/2015 «Челси» 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 € 6 млн Жедсон Фернандеш 2022/2023 «Бенфика» 🇵🇹 € 6 млн Матиас Дельгадо 2006/2007 «Базель» 🇨🇭 € 5,5 млн Исмаил Кёйбаши 2009/2010 «Газиантепспор» 🇹🇷 € 5,5 млн Маттео Феррари 2009/2010 «Дженоа» 🇮🇹 € 5 млн Филип Голошко 2007/2008 «Манисаспор» 🇹🇷 € 5 млн

Все данные: transfermarkt.com.

А вот затраты в последние сезоны. Интересно, что за пять лет «Бешикташ» только один раз остался в плюсе – всё остальное время клуб больше тратил. При этом крупнее € 6,5 млн покупок не было.

Cезон Потрачено Заработано Баланс Крупная покупка 2022/2023 € 19,05 млн € 10 млн € -9,05 млн € 6 млн 2021/2022 € 7,35 млн € 0 € -7,35 млн € 3 млн 2020/2021 € 1,68 млн € 0 € -1,68 млн € 500 тысяч 2019/2020 € 16,48 млн € 1,5 млн € -14,98 млн € 6,5 млн 2018/2019 € 10,31 млн € 19,2 млн € 8,89 млн € 4,09 млн

Все данные: transfermarkt.com.

Заплатить много за Баринова «Бешикташ» вряд ли может по причине ужасного финансового положения: по состоянию на 30 сентября 2022 года общий долг клуба составлял 6 264 803 267 лир (~ € 308 510 236), а общая дебиторская задолженность — 413 70 436 лир (~ € 2 037 287). Клуб оказался в этой точке из-за бездарного управления: бюджеты долгие годы составлялись исходя из постоянных побед и участия в Лиге чемпионов, зарплатные ведомости раздувались настолько, что однажды даже превысили € 90 млн. Пандемия ухудшила и без того тяжёлую ситуацию: в 2021-м, когда был обнародован финансовый отчёт за 2020 год, прирост общего долга составил колоссальные 80%. Несмотря на то что акции «Бешикташа» торгуются на бирже, клуб увеличил свои активы, даже полная их продажа не покрыла бы тогда и половину обязательств.



УЕФА уже наказывал клуб за нарушение финансового фэйр-плей – осенью прошлого года «Бешикташ» оштрафовали на € 600 тыс. При этом, согласно «мировому соглашению», которое клубы (наказали не только турок – там ещё «ПСЖ», «Рома», «Милан», «Интер», «Ювентус») заключили с УЕФА, «Бешикташ» всё равно связан обязательствами. Так, если дефицит безубыточности превысит € 20 млн в сезоне-2021/2022, € 40 млн в сезоне-2022/2023 и € 20 млн – в сезоне-2023/2024, то при нарушении двух из трёх этих условий стамбульцев отстранят от еврокубков. Так что сильно тратиться и без того погрязший в долгах «Бешикташ» не может – иначе будет серьёзно наказан.



При всех вводных – нежелании «Локо» расставаться с Бариновым, финансовых проблемах «Бешикташа» и отступных футболиста – вариантов несколько. Первый – полузащитник уйдёт в аренду. Второй – Дмитрий останется, потому что стороны не сойдутся по условиям. Третий – разговоры про большие отступные окажутся лишь попытками набить цену, поэтому в итоге клубы сойдутся на условных € 6 млн и ещё парочке миллионов в качестве бонуса.