«Челси» хотел взять Амрабата в аренду перед трансфером Энцо. «Фиорентина» была против
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«Челси» рассматривал аренду полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата до перехода хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса. Однако итальянский клуб не собирался отдавать своего футболиста в аренду. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что подобное предложение «Фиорентина» отклонила и от «Барселоны». Испанский клуб хотел арендовать марокканского игрока с возможностью выкупа летом 2023 года, но получил отказ. Амрабат даже отказался выходить на утреннюю тренировку в тот день, но был вынужден извиниться. После этого игрока вернули в состав.
26-летний Амрабат в составе сборной Марокко дошёл до полуфинала чемпионата мира.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:
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