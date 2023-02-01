В «Барселоне» подтвердили, что интересовались Софьяном Амрабатом из «Фиорентины»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался об интересе команды к полузащитнику «Фиорентины» Софьяну Амрабату.
«Это игрок, которым мы интересуемся, но так же, как мы интересуемся ещё несколькими. Вариант на будущее? Сейчас было конкретное предложение, летом посмотрим», — приводит слова Алемани Marca.
Ранее сообщалось, что предложение «Барселоны» об аренде Амрабата за € 4 млн с возможной опцией выкупа за € 36 млн в «Фиорентине» посчитали оскорбительным. В итоге полузащитник, исключённый из состава итальянской команды за своё поведение, был возвращён в него после извинений. Итальяно включил его в заявку на матч Кубка Италии с «Торино» (1:0) и даже выпустил на поле со скамейки запасных.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
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