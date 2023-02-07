Защитник «Лейпцига» может пропустить матч с «Унионом». Он будет донором стволовых клеток

Защитник и капитан «Лейпцига» Вилли Орбан по необычной причине может пропустить ближайший матч Бундеслиги с «Унионом». Игрок станет донором стволовых клеток.
Матч пройдёт в субботу, но Орбан не может тренироваться в течение недели из-за предстоящей процедуры.
Вилли Орбан зарегистрировался в системе немецкого реестра доноров ещё в 2017 году, а недавно получил сообщение, в котором было указано, что нашёлся пациент с таким же типом ткани, что и у него.
«Безусловно, я удивился, узнав, что могу стать донором. Но у меня не было сомнений на этот счёт, я хочу стать донором. Это возможность спасти жизнь человека минимальными потерями, тут не может быть двух мнений. Очень надеюсь, что моя помощь поможет пациенту полностью выздороветь», — приводи слова Орбана Bild.
Какие европейские клубы интересовались Арсеном Захаряном?
- 7 февраля 2023
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