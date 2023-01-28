«Лейпциг» включит две суммы отступных в новый контракт Ольмо

«РБ Лейпциг» включит в новый контракт Дани Ольмо отступные для «Барселоны», «Реала» и остальных клубов, заинтересованных в футболисте.



Немецкий клуб не собирается продавать 24-летнего испанца зимой и планирует продлить договор с атакующим полузащитником.



Ольмо очень хочет перейти в топ-клуб Ла Лиги, поэтому намерен включить в новое соглашение две суммы отступных.



Как сообщает Caught Offside, «Барселона» или «Реал» смогут подписать хавбека сборной Испании за € 60 млн, а «Манчестер Юнайтед» или другие клубы, которые заинтересованы в игроке, – за € 70-75 млн.



Испанский полузащитник забил 4 гола и отдал 6 результативных передач в 16 матчах за клуб Бундеслиги в этом сезоне.



«Лейпциг» располагается вторым в турнирной таблице Бундеслиги, до «Баварии» — одно очко.

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