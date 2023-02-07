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Вратарь клуба «Йени Малатьяспор» Эйюп скончался под завалами в Турции

Вратарь клуба «Йени Малатьяспор» Эйюп скончался под завалами в Турции
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Голкипер турецкого клуба «Йени Малатьяспор» Ахмет Эйюп скончался под завалами после серии землетрясений в Турции. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Наш вратарь Ахмет Эйюп погиб, попав под обрушение. Покойся с миром. Мы не забудем тебя», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Три главных турецких клуба – «Бешикташ», «Фенербахче» и «Галатасарай» – не остались в стороне от трагедии. Команды опубликовали сообщения, объявив о начале кампании по оказанию помощи гражданам, пострадавшим от землетрясений. Поддержку также оказали в УЕФА, а также «Зенит», «Барселона», «Реал», «Лилль», «Панатинаикос», «Нефтчи», «Карабах» и другие.

Один из главных турецких футболистов последних десятилетий – Арда Туран – также обратился к мировому сообществу через соцсети.

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