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Кечинов — о «Зените»: больше разочаровывает подход с покупкой легионеров за такие деньги

Кечинов — о «Зените»: больше разочаровывает подход с покупкой легионеров за такие деньги
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу доминации «Зенита» на внутренней российской арене. По мнению специалиста, большим минусом сине-бело-голубых является малое число россиян в составе.

«Уже давно говорю, что я за то, чтобы как можно больше российских воспитанников играло в командах РПЛ и ФНЛ. Тем более в нынешнее время нужно больше доверять нашим футболистам и тренерам.

Если говорить о «Зените», не знаю, какие в нынешнее время должны быть легионеры за 30–40 миллионов. Они должны быть на три головы сильнее наших игроков, чтобы покупать за такие деньги, не участвуя в международных соревнованиях. Больше разочаровывает такой подход», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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