Аленичев: «Зениту» проще заплатить 30-40 млн за бразильца, чем вырастить своего футболиста

Бывший футболист и главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался по поводу доминации «Зенита» на внутренней российской арене. По мнению специалиста, большим минусом сине-бело-голубых является отсутствие собственных воспитанников и малое число россиян в составе.
«У других команд появятся шансы в борьбе за чемпионство только в том случае, если зенитовские бразильцы уйдут в отпуск и не вернутся. У меня было такое мнение, и я от него не отказываюсь. Пока в «Зените» такие сильные бразильцы, ни у одной команды ещё долгое время не будет шансов на чемпионство.
Насколько велика в этом заслуга Семака? Большая заслуга. У «Зенита» сильнейший состав в лиге, но когда в команде много звёзд, нужно создать правильный микроклимат. Сергею это удаётся.
У Семака практически не играют россияне? Это большой минус для российского футбола. У «Зенита» есть академия, но нет воспитанников. Им проще заплатить 30-40 миллионов за бразильца, чем вырастить своего футболиста. Это разочаровывает — думаю, в том числе болельщиков «Зенита», — приводит слова Аленичева Sport24.
- 7 февраля 2023
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