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Французская прокуратура начала расследование в отношении «ПСЖ»

Французская прокуратура начала расследование в отношении «ПСЖ»
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Французская прокуратура начала расследование в отношении «ПСЖ», информирует Mundo Deportivo. Как сообщает источник, поводом для расследования стало обращение гражданина Туниса Хишама Буахила. По словам Буахила, он работал на президента парижан Нассера Аль-Хелаифи в качестве советника и юриста, при этом свою оплату заявитель периодически получал через теннисную академию, которая базируется в Дохе.

Сообщается, что контракт, заключённый в 2015 году, был подписан Буахилой о работе преподавателем тенниса, что не имело ничего общего с услугами, который он оказывал парижанам.

При этом в клубе заявили, что Буахила никогда не был сотрудником парижан. Последующих заявлений клуб делать не собирается.

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