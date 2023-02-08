Французская прокуратура начала расследование в отношении «ПСЖ», информирует Mundo Deportivo. Как сообщает источник, поводом для расследования стало обращение гражданина Туниса Хишама Буахила. По словам Буахила, он работал на президента парижан Нассера Аль-Хелаифи в качестве советника и юриста, при этом свою оплату заявитель периодически получал через теннисную академию, которая базируется в Дохе.



Сообщается, что контракт, заключённый в 2015 году, был подписан Буахилой о работе преподавателем тенниса, что не имело ничего общего с услугами, который он оказывал парижанам.



При этом в клубе заявили, что Буахила никогда не был сотрудником парижан. Последующих заявлений клуб делать не собирается.