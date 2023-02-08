Французская прокуратура начала расследование в отношении «ПСЖ»
Поделиться
Французская прокуратура начала расследование в отношении «ПСЖ», информирует Mundo Deportivo. Как сообщает источник, поводом для расследования стало обращение гражданина Туниса Хишама Буахила. По словам Буахила, он работал на президента парижан Нассера Аль-Хелаифи в качестве советника и юриста, при этом свою оплату заявитель периодически получал через теннисную академию, которая базируется в Дохе.
Сообщается, что контракт, заключённый в 2015 году, был подписан Буахилой о работе преподавателем тенниса, что не имело ничего общего с услугами, который он оказывал парижанам.
При этом в клубе заявили, что Буахила никогда не был сотрудником парижан. Последующих заявлений клуб делать не собирается.
Комментарии
- 8 февраля 2023
-
02:32
-
02:03
-
02:00
-
01:50
-
01:47
-
00:53
-
00:45
-
00:39
-
00:33
-
00:13
-
00:11
-
00:08
- 7 февраля 2023
-
23:36
-
23:36
-
23:22
-
23:10
-
23:03
-
22:57
-
22:38
-
22:23
-
22:16
-
22:12
-
22:08
-
22:01
-
21:57
-
21:57
-
21:19
-
21:15
-
20:59
-
20:51
-
20:45
-
20:32
-
20:17
-
20:12
-
20:11
Партнерский контент