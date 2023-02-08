В «Наполи» высказались по поводу возможного ухода Осимхена из команды
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Владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с потенциальным ухода из стана неаполитанцев нападающего Виктора Осимхена. Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему нигерийцу проявляет «Манчестер Юнайтед».
«Осимхен не продаётся. Наши игроки пользуются спросом, но я не собираюсь их продавать. У «Наполи» нет проблем с долгами», — цитирует де Лаурентиса журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Виктор Осимхен стал футболистом итальянского «Наполи» в 2020 году, перейдя из «Лилля» за € 75 млн. В 21 матче нынешнего сезона форвард забил 17 голов и отдал четыре результативных паса. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
Фанаты «Наполи» заблокировали проезд президенту клуба. Видеоролик:
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