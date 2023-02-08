Артём Дзюба и Игорь Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив»

Артём Дзюба и Игорь Смольников прибыли на медосмотр перед переходом в «Локомотив», передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дзюба и Смольников прибыли на медосмотр для перехода в «Локомотив». Видео:

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» сразу, а защитник подпишет соглашение на следующем сборе красно-зелёных. Оба футболиста получат по контракту по 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контрактов на следующий сезон.



Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт. Игорь Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».