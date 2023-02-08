Игорь Смольников: «Локомотив»? Я просто проходил плановое обследование

Экс-защитник «Торпедо» Игорь Смольников прокомментировал новость о прохождении медосмотра для подписания контракта с «Локомотивом».
«Мужики, ну вы же взрослые люди (обращается к журналистам. — Прим. «Чемпионата»). Когда вылет в ОАЭ? Откуда я знаю? «Локомотив»? Я просто проходил плановое обследование», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» сразу, а защитник подпишет соглашение с «Локомотивом» на следующем сборе красно-зелёных и оба будут получать по контракту по 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контрактов на следующий сезон.
Игорь Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».
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