Появилось фото Дзюбы и Смольникова с презентации в «Локомотиве»

Появилось фото нападающего Артёма Дзюбы и защитника Игоря Смольникова с презентации в «Локомотиве». Железнодорожники ещё не объявили о подписании игроков официально, однако в СМИ появлялась информация, что Дзюба и Смольников сегодня прошли медосмотр перед переходом в «Локо».

Фото: Телеграм-канал болельщиков «Локомотива»

Ранее сообщалось, что нападающий подпишет договор с «Локомотивом» сразу после медосмотра, а защитник подпишет соглашение на следующем сборе красно-зелёных. Оба футболиста будут получать по контракту по 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контрактов на следующий сезон.

Напомним, последним клубом Артёма Дзюбы был «Адана Демирспор», откуда форвард ушёл на правах свободного агента, разорвав контракт. Игорь Смольников первую часть сезона-2022/2023 провёл, защищая цвета московского «Торпедо».