Бент: идеальным клубом для Кейна будет «Манчестер Юнайтед» или «Челси»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент поделился мнением о форварде «шпор» Гарри Кейне, который недавно стал лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 267 мячей.

«Я буду ошеломлён, если он покинет «Тоттенхэм». Но, на мой взгляд, идеальный клуб для него, конечно же, «Манчестер Юнайтед» или «Челси». При этом ни за что председатель правления Дэниел Леви не продаст его в «Челси», этого просто не произойдёт из-за ненависти между двумя клубами. А продать его в «Манчестер Юнайтед» имеет смысл.

Он только что побил рекорд Джимми Гривза, и он собирается продолжать забивать много голов. У него всё хорошо в клубе, и я вижу, как сильно он любит играть за эту команду. Возможно, для него будет важнее выиграть какой-либо трофей в составе «шпор», нежели перейти в «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Бента talkSPORT.

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