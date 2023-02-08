«МЮ» хочет подписать Гарри Кейна. «Тоттенхэм» готов отпустить форварда, но не в клуб АПЛ

«Манчестер Юнайтед» хочет основательно усилить свою линию нападения после ухода Криштиану Роналду. «Красные дьяволы» нацелились на нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

Согласно сведениям The Times, Гарри Кейн является приоритетной трансферной целью «МЮ». Однако камнем преткновения может стать нежелание «Тоттенхэма» отпускать свою главную звезду в стан конкурента по АПЛ. Руководство «шпор» готово отпустить Кейна, но только в зарубежный клуб.

Напомним, по ходу текущего сезона Кейн забил 19 мячей во всех турнирах за «Тоттенхэм», проведя 29 встреч. Также на его счету три результативные передачи. На чемпионате мира в Катаре он забил два мяча и отдал три голевых паса в пяти матчах за сборную Англии.

Чемпион мира по регби «учит» Кейна бить пенальти. Видео: