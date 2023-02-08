Зделар рассказал о процессе восстановления от травмы
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Сербский хавбек ЦСКА Саша Зделар рассказал о восстановлении от травмы. В 19 матчах сезона за армейцев серб результативными действиями не отметился.
«Я рад вернуться в общую группу после небольшого повреждения. Чувствую себя отлично! У меня было качественное восстановление. Хочу поблагодарить докторов, физиотерапевтов, Игоря Степанова, которые помогли мне вернуться.
Чувствую себя хорошо и нахожусь в неплохой форме. Думаю, что буду готов сыграть уже с «Ахматом». Я всё это время тренировался, и тренировки были тяжёлыми. Усердно работал всю прошедшую неделю, включая те дни, когда у команды были два выходных. Так что готов к тем задачам, которые тренер поставит передо мной», — цитирует Зделара пресс-служба клуба.
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