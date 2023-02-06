Помните Маазу в ЦСКА? Топил соседей, убегал через забор с тренировки, а потом исчез

Зимой 2009 года ЦСКА подписал пятилетний контракт с Моуссой Маазу. Армейцы забрали форварда сборной Нигера у бельгийского «Локерена» за € 4,8 млн. Маазу должен был присоединиться к команде летом, но надел красно-синюю футболку уже в марте. Переход нападающего считается одним из самых провальных в истории армейского клуба. И вот почему.

Как Моусса Маазу играл в ЦСКА

Моусса Маазу ярко начал в России: в первых шести матчах нападающий забил по голу «Локомотиву», «Крыльям Советов», «Зениту» и отметился результативной передачей в матче с «Химками» в чемпионате. В Кубке страны форвард сыграл три матча, сделал ассист с «Динамо» в полуфинале и помог одолеть в финале «Рубин». Но затем Маазу просто перестал прогрессировать. Эти результативные действия так и остались для него последними за ЦСКА, хотя, всего он провёл за армейский клуб 19 матчей.

Моусса Маазу в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сам игрок связывает свой провал в армейском клубе с недоверием Хуанде Рамоса, которого обвиняет в том, что не заиграл, и с фанатами. В матче с «Динамо» болельщики бело-голубых вывели Маззу из себя, и тот покинул поле. «Ранее такого со мной никогда не случалось. Меня это потрясло. Когда я или Вагнер получал мяч, зрители принимались изображать обезьян! Перед отъездом брат предупреждал, что надо быть начеку, и всё же у меня было другое представление о России. И ещё сложилось впечатление, что к выходкам зрителей причастно «Динамо» — в нём нет чернокожих игроков. Если бы они там были, его фанаты не стали бы так себя вести», – негодовал Маазу.

В Лиге чемпионов Маазу вообще не сыграл за ЦСКА ни минуты — в лучшем случае наблюдал матчи с лавки. «Я приехал, чтобы играть в Лиге чемпионов, а не смотреть на этот турнир со скамейки запасных. Тренер унизил меня. Я не могу принять такого отношения», – сказал игрок.

Безумные выходки Моуссы Маазу

Осенью 2009 года Моусса Маазу погрузился в религию, и футбол отошёл у парня на второй план. Его поведение – отдельная глава биографии игрока. Однажды он просто сбежал с тренировочной базы ЦСКА.

Игорь Акинфеев вратарь ЦСКА «Этот чудак просто сидел на базе. Вдруг говорит: «У меня праздник, я пошёл». Спрашиваем: «Куда ты пошёл?» — «Всё, я домой». Вызвал себе такси и ушёл. Там настоящий триллер начался. Его охрана с автоматами перекрывает, ловит, а он лезет через забор. Тот ещё отморозочек».

Экс-руководитель скаутской службы ЦСКА Антон Евменов тоже видел этот побег нападающего: «Охранники организовали за ним настоящую погоню. Мусса перелезал через забор, его пришлось буквально хватать за трусы, чтобы не сбежал».

Моусса Маазу оставил о себе очень странное впечатление в ЦСКА, поэтому его вспоминают почти все игроки того состава. «Самый странный легионер ЦСКА? Да они все странные. Самый-самый? Такой худой, высокий и бежал быстро… Да, Маазу. Он был мусульманином, который в Рамадан ничего не ел, а на ночь набирал себе больших бутербродов с маслом. Ещё пытался перелезть через забор базы и убежать. Зачем – трудно сказать. Поговорить с ним было тяжело, потому что он это делал только на французском», – рассказывал Василий Березуцкий.

А однажды нападающий затопил соседей. Евгений Алдонин вспоминал эту историю: «Маазу — уникальный тип. То с базы убежит, перемахнув через забор. То в съёмной квартире зальёт соседей снизу на три этажа и молчит. Вызвали хозяйку, примчалась, а Маазу стоит перед ней: «Little problem…» Та в шоке: «Какая литтл проблем?!» А жильцы в этом доме непростые».

Моусса Маазу в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

ЦСКА неоднократно отправлял проблемного форварда в аренду, но ни в «Монако», ни в «Бордо», ни в «Зюлте-Варегем», ни «Ле-Мане» он не заблистал. В Бордо Моуссе было одиноко, в Монако ему нравилось, что кругом приятные люди и нет расизма. Но не обошлось без приключений даже в арендах. Так, например, в «Бордо» Маазу наехал на своих же болельщиков: «Мне плевать, что вы думаете обо мне. Если вы хотите меня послать, я покажу вам свои яйца и пойду дальше. У меня есть контракт в Москве, и я могу вернуться туда в любой момент». Кажется, кого-то из фанатов эти слова сильно задели, потому что через два дня после сказанных слов дом форварда подожгли. Кроме того, в «Бордо» Моусса стал обладателем премии «Свинцовый мяч» — 2011. Эта награда — пародия на знаменитый индивидуальный трофей «Золотой мяч» — футболисту, проявившему себя с худшей стороны.

За «Зюлте-Варегем» нападающий сыграл всего пять матчей, но отличился тем, что поссорился с женой, и та во время тренировки принесла ему грудного ребёнка. «Она примчалась на базу — спрашивает у охранника: «Где Маазу?» — «Тренируется». — «Вот, передайте ему». Вручила свёрток. И ушла. А там — трёхмесячный ребенок! Парочка друг друга стоит», — вспоминал Леонид Слуцкий.

Что стало с карьерой Моуссы Маазу после ЦСКА?

Летом 2012 года форвард окончательно покинул ЦСКА. Моусса играл в Тунисе, Португалии, Китае, Дании, Франции, Саудовской Аравии, Израиле и Люксембурге. Нападающий сменил уже 20 клубов и только в одном из них («Аяччо») провёл больше 50 матчей. Свой единственный трофей в карьере Моусса Маазу выиграл с ЦСКА (Кубок России). Сейчас он выступает за любительский клуб «Бассен Пьеннуа» во Франции. В сезонах-2020/2021 и 2021/2022 нападающий играл за люксембуржский «Женесс». Именно там у него получилось лучше всего после ЦСКА: 18 голов и 11 ассистов в 46 матчах (43 – с первых минут).