Дзаньоло официально перешёл в «Галатасарай»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло перешёл в «Галатасарай». Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

хавбек завершил переход в турецкий клуб на постоянной основе. Он присоединился к «волкам» летом 2018 года, провёл за клуб 128 матчей во всех турнирах и забил 24 гола.

Напомним, в зимнее трансферное окно Дзаньоло мог перейти в «Борнмут», «Милан», «Лидс» и «Тоттенхэм», однако ни одни из этих переговоров не увенчались успехом по различным причинам. Игрок был исключён из состава команды из-за конфликта с руководством «волков» и даже получал угрозы со стороны фанатов римлян. Трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля.



В текущем сезоне Николо Дзаньоло провёл за «Рому» 13 матчей в Серии А, забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.

«Рома» проиграла «Кремонезе» и вылетела из Кубка Италии

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