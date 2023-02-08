Дзаньоло официально перешёл в «Галатасарай»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло перешёл в «Галатасарай». Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.
хавбек завершил переход в турецкий клуб на постоянной основе. Он присоединился к «волкам» летом 2018 года, провёл за клуб 128 матчей во всех турнирах и забил 24 гола.
Напомним, в зимнее трансферное окно Дзаньоло мог перейти в «Борнмут», «Милан», «Лидс» и «Тоттенхэм», однако ни одни из этих переговоров не увенчались успехом по различным причинам. Игрок был исключён из состава команды из-за конфликта с руководством «волков» и даже получал угрозы со стороны фанатов римлян. Трансферное окно в Турции открыто до 8 февраля.
В текущем сезоне Николо Дзаньоло провёл за «Рому» 13 матчей в Серии А, забил один гол и получил четыре жёлтые карточки.
«Рома» проиграла «Кремонезе» и вылетела из Кубка Италии
Полная трансляция матча Кубка Италии доступна в Okko.
- 8 февраля 2023
-
23:58
-
23:43
-
23:36
-
23:26
-
23:25
-
23:18
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
22:55
-
22:45
-
22:33
-
22:25
-
22:18
-
22:15
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:42
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:22
-
21:17
-
21:15
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:57
-
20:45
-
20:38