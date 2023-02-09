Тренер «Маккаби» предположил, почему российские специалисты не востребованы в Европе

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов предположил, почему российские специалисты не востребованы в Европе.



«Тяжело рассуждать со стороны. Я давно уехал из России и не знаю уровня тренеров. Мне кажется, это вопрос денег. Думаю, нигде в Европе им не станут платить столько, сколько в России. Тем более людям, которых там никто не знает», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В начале своей карьеры Магомедов выступал за такие клубы, как «Динамо» (Махачкала), «Жемчужина» (Сочи) и «Торпедо» (Адлер). В 1994 году Мурад принял решение переехать в Израиль, в клуб «Маккаби» (Петах-Тиква), где играл до 2013 года, а позднее вошёл в тренерский штаб.



Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»: