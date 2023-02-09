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Магомедов: до распада СССР жили дружно. Но во время войны в Грозном и Дагестане был бардак

Магомедов: до распада СССР жили дружно. Но во время войны в Грозном и Дагестане был бардак
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Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов высказал мнение о Дагестане в 1990-е годы.

«Дагестан начала 90-х — это, конечно, не Центральная Россия. Регион специфический. Меня, родившегося и выросшего там, ничего особо не удивляло. Но когда выезжали на соревнования в другие места, разница в культуре, менталитете бросалась в глаза.

До распада СССР все жили мирно и дружно. Но когда в Грозном началась война, в Дагестане тоже стало неспокойно. Я приезжал домой раз в год и видел, что происходит. Там творился полный бардак. Атмосфера была неприятная, мягко говоря», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:

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