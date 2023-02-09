Магомедов: до распада СССР жили дружно. Но во время войны в Грозном и Дагестане был бардак
Поделиться
Бывший футболист сочинской «Жемчужины» Мурад Магомедов высказал мнение о Дагестане в 1990-е годы.
«Дагестан начала 90-х — это, конечно, не Центральная Россия. Регион специфический. Меня, родившегося и выросшего там, ничего особо не удивляло. Но когда выезжали на соревнования в другие места, разница в культуре, менталитете бросалась в глаза.
До распада СССР все жили мирно и дружно. Но когда в Грозном началась война, в Дагестане тоже стало неспокойно. Я приезжал домой раз в год и видел, что происходит. Там творился полный бардак. Атмосфера была неприятная, мягко говоря», — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»:
Комментарии
- 9 февраля 2023
-
13:44
-
13:30
-
13:20
-
13:17
-
13:12
-
13:05
-
12:57
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:39
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:49
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:50
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45
Партнерский контент