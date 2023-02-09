Магомедов: Израиль — очень дорогая страна. По ценам, наверное, сравнится только с Москвой

Бывший футболист «Маккаби» (Петах-Тиква), а ныне тренер команды Мурад Магомедов высказал мнение, что Израиль — очень дорогая страна.

– За много лет освоились в Израиле, осели. Дети выросли здесь. Каков уровень жизни в стране?

– Сложно сравнивать — я в России не был много лет. Единственное, что могу сказать: Израиль — очень дорогая страна. По ценам, наверное, сравнится только с Москвой. Всё дорого. Электротовары, машины — всё-всё. Бензин в пересчёте с шекелей — $ 2 за литр. И цена постоянно растёт.

Налоги? Просто сумасшедшие. Даже по сравнению с Европой разница ощутимая, не говоря уже о России. Естественно, это сказывается на ценах. Условно говоря, если за границей машина стоит € 50 тыс., то здесь она будет стоить € 100 тыс. Ровно в два раза больше. Предприниматели, которые занимаются импортом, экспортом, огромные суммы отчисляют в бюджет. Самое абсурдное, что даже продукты питания, которые отсюда отправляют на экспорт, за границей стоят дешевле, чем в Израиле! Как такое может быть? — сказал Магомедов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Мурадом Магомедовым читайте на «Чемпионате»: