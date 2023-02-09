Ари: помогаю «Спартаку» с трансферами. Говорю бразильцам, что Россия — страна возможностей

Бывший футболистов «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари рассказал о своей агентской деятельности. Футболист заявил, что помогает нескольким российским клубам в подписании бразильских игроков.
«Российские клубы часто обращаются ко мне с просьбой найти какого-то игрока — «Химки», «Рубин», «Спартак», «Краснодар». Я им помогаю. Вот недавно на сборы в Турции к «Химкам» летал один бразилец, он проходил просмотр, но оказался ненужным для них, к сожалению.
С «Краснодаром» у меня хорошо выстроенные отношения, «Спартак» тоже иногда обращается. Но чаще всего это работает так: обычно у красно-белых есть свои агенты на бразильском рынке, но, если у них возникают трудности, они идут ко мне — я пытаюсь решить проблемы. Всегда говорю молодым бразильским игрокам, что Россия — страна больших возможностей, это то место, где вы будете становиться лучше с каждым днём, и что там красивая культура и добрые люди. Я увидел ноль минусов жизни в России, у меня не было никаких проблем», — приводит слова Ари «РБ Спорт».
- 9 февраля 2023
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