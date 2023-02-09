Деменко: футбол в России существует во многом благодаря «Спартаку»

Экс-футболист Максим Деменко считает, что главным двигателем прогресса российского футбола является московский «Спартак». По его словам, футбол в России существует именно благодаря красно-белым.
«Имя «Спартака» ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол, который мы знаем, в России существует во многом благодаря «Спартаку». У «Спартака» была игра, которая нравилась болельщикам, со спартаковскими стеночками, были и стиль, и титулы. Игрой «Спартака» восхищались.
По совокупности и вкладу в футбол России «Спартак» впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», — приводит слова Деменко Legalbet.
«Спартак» в совокупности 22 раза становился чемпионом СССР и России, а также 14 раз выигрывал Кубок страны.
- 9 февраля 2023
-
13:44
-
13:30
-
13:20
-
13:17
-
13:12
-
13:05
-
12:57
-
12:51
-
12:50
-
12:40
-
12:39
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:49
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:23
-
11:10
-
11:00
-
10:57
-
10:53
-
10:50
-
10:40
-
10:35
-
10:31
-
10:30
-
10:18
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:45