Экс-футболист Максим Деменко считает, что главным двигателем прогресса российского футбола является московский «Спартак». По его словам, футбол в России существует именно благодаря красно-белым.

«Имя «Спартака» ассоциируется с футболом, оно дало толчок к развитию футбола в стране. Футбол, который мы знаем, в России существует во многом благодаря «Спартаку». У «Спартака» была игра, которая нравилась болельщикам, со спартаковскими стеночками, были и стиль, и титулы. Игрой «Спартака» восхищались.

По совокупности и вкладу в футбол России «Спартак» впереди всех, если брать всю историю целиком. Потому что это имя», — приводит слова Деменко Legalbet.



«Спартак» в совокупности 22 раза становился чемпионом СССР и России, а также 14 раз выигрывал Кубок страны.